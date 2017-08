18.11.2016 05:00 Karlsruhe Ehrenamt in Karlsruhe: Jobben für die gute Sache

Mitmachen Ehrensache – Jobben für einen guten Zweck: Immer am Tag des Ehrenamtes, 5. Dezember, suchen sich Schüler in Karlsruhe und in ganz Baden-Württemberg selbst einen Arbeitsplatz und jobben dort einen Tag lang. Der erarbeitete Erlös kommt sozialen Projekten zugute.