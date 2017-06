Im deutschen Bundestag hat es heute eine historische Entscheidung gegeben: Mehrheitlich wurde ein Gesetz für mehr Gleichberechtigung auf den Weg gebracht - nach Jahren von Diskussionen, Vertagungen und unklaren Linien fiel die längst überfällige Entscheidung ganz plötzlich. Die "Ehe für alle" kommt - und das ist fast so schön wie der Mauerfall. Ein Kommentar von Corina Bohner.

So langsam es in den vergangene Jahrzehnten in der Debatte um die Heirat von Schwulen und Lesben voran ging, so schnell überschlugen sich in dieser Woche die Ereignisse. Es fegte ein Wort wie frischer Wind durch die festgefahrene Debatte: Gewissensentscheidung - und auf einmal fiel eine ganze Mauer.

Der Mauerfall: Ein mehrheitliches Ja

Ich bin Jahrgang 1987 - der Mauerfall ist für mich ein historisches Ereignis aus Videos und Geschichtsbüchern. Der Freudentaumel, die Tränen und auch die Perplexität über eine Entscheidung, die schnell und unerwartet, aber mit einer enormen Tragweite über die Republik kam, Menschen, die gebannt vor dem Fernseher saßen und den historischen Moment verfolgten, Menschen, die vereint wurden, Menschen, denen Freiheit geschenkt wurde - all das kenne ich nur aus zweiter Hand, aber heute Morgen durfte ich ein Gefühl erleben, das dem vieler Menschen im Jahr 1989 sehr nahe kommen dürfte.

Mein Fernseher war das Handy, die Mauer die Ungleichbehandlung homosexueller Paare, der Mauerfall das mehrheitliche "Ja" des Bundestags - per Live-Schaltung verfolgte ich zusammen mit tausend weiteren Zuschauern die Debatte und Abstimmung im Bundestag. Alles deutet auf ein mehrheitliches Ja hin, doch der Zweifel blieb bis zuletzt: Um 9.11 Uhr verkündete Bundestagspräsident Nobert Lammert das offizielle Abstimmungsergebnis: 393 von 623 abgegeben Stimmen für die "Ehe für alle" - bald soll keine gesetzliche Mauer mehr zwischen homo- und heterosexuellen Paaren bestehen.

Für alle Formen der Liebe kämpfen!

Die Grünen feuerten aus lauter Freude Konfetti im Bundestag ab - und auch bei mir breitete sich das euphorische Gefühl aus, einen historischen Moment live mitzuerleben. Es war ein Großes und fast so schön wie der Mauerfall selbst! Eigentlich noch schöner - denn es war eine bewusste politische Entscheidung, kein öffentlicher Versprecher mit politischen Folgen.

Trotz aller Freude, schnell wurde mir klar: Es ist nur ein Teil der Mauer gefallen - jetzt gilt es auch die restlichen Teile einzureißen. Die Gleichberechtigung nicht nur in die Gesetzesgrundlage, sondern in die gesamte Gesellschaft zu tragen. Mit Argumenten gegen Unverständnis, Unwissenheit und blanken Hass und für alle Formen der Liebe zu kämpfen - egal ob hetero-, bi-, poly-, pan- oder homosexuell.

Es gibt noch viel zu tun - aber ein Anfang wurde heute mit der Zustimmung zur "Ehe für alle" gemacht. Das Loch in der Mauer der Intoleranz ist vorhanden - irgendwann wird sie fallen. Und dieser Tag wird noch schöner als der heutige!

