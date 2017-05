E-Autos in Karlsruhe: "In den letzten Jahren gab es technische Probleme"

Die CDU-Fraktion erkundigt sich in einer aktuellen Anfrage bei der Stadtverwaltung nach Details zur Elektromobilität und den Rahmenbedingungen für die Nutzer von E-Fahrzeugen in Karlsruhe. Das geht aus einer Pressemitteilung der Karlsruher CDU-Fraktion hervor.

"In den letzten Jahren gab es immer wieder technische Probleme mit den Ladesäulen und das Tarifgefüge bei den kostenpflichtigen Stromtankstellen hat seine Schwächen. Auch steht bisher den Kosten für die Ladeinfrastruktur noch ein sehr kleiner Nutzerkreis gegenüber", erklärt der Fraktionsvorsitzende Tilman Pfannkuch.

Wie weit ist das angekündigte Konzept der Stadt?

Man bitte deshalb die Stadtverwaltung unter anderem um Informationen zu den in Karlsruhe installierten Ladestationen und der aktuellen Tarifstruktur. Stadtrat Sven Maier ergänzt: "Am Beispiel der E-Bikes sieht man, dass E-Fahrzeuge dann besonders nachgefragt werden, wenn die Kunden trotz der oft höheren Preise einen Mehrwert erkennen. Zudem müssen die Fahrzeuge einfach, schnell und kostengünstig auch unterwegs aufgeladen werden können", so der Stadtrat.

Zusammen mit den städtischen und staatlichen Förderprogrammen könne die E-Mobilität so größere Popularität in Karlsruhe gewinnen. "Durch eine verstärkte Vernetzung der städtischen und privaten Player in diesem Bereich lassen sich sicher noch weitere Synergien schaffen", zeigt sich Maier überzeugt.

Die CDU-Fraktion nach eigener Aussage möchte darüber hinaus von der Stadtverwaltung wissen, wie weit die konzeptionelle Neuausrichtung des eMobilitätszentrum fortgeschritten ist und wann das angekündigte Konzept zur Beschaffung von E-Fahrzeugen für den städtischen Fuhrpark dem Gemeinderat vorgelegt wird.