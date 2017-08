21.09.2016 21:00 Karlsruhe Durch die Wüste: Karlsruher läuft allein durch den Iran

700 Kilometer in 14 Tagen: Der Karlsruher Extremsportler Norman Bücher bereitet sich aktuell auf sein neustes Abenteuer vor. Das berichtet er selbst in einer Meldung an die Presse. Er will zu Fuß durch die trockene Landschaft der Kavir Wüste durchqueren. Alles was, er für den Trip benötigt, will er dabei selbst transportieren.