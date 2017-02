An vielen Orten in Baden-Württemberg ging am Dienstag nichts mehr. Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di hätten über 4.000 Beschäftigte gestreikt. Rund 300 Streikende hätten sich in Karlsruhe an einer Kundgebung beteiligt.

Über 4.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder haben am Dienstag in Baden-Württemberg ganztägig die Arbeit niedergelegt. Aufgerufen haben ver.di sowie auch GEW, GdP und IG BAU. Damit wollen die Gewerkschaften den Druck auf die Arbeitgeber vor der vorerst letzten vereinbarten Verhandlungsrunde ab Donnerstag in Potsdam deutlich erhöhen. Das berichtet die ver.di in einer Pressemeldung.

In Stuttgart fand eine zentrale Kundgebung statt, weitere Kundgebungen waren in Freiburg mit 700 Streikenden, 300 in Karlsruhe und 600 in Tübingen sowie Heidelberg mit 300 Streikenden. In weiteren Dienststellen fanden Proteste vor Ort statt.

Martin Gross, ver.di Landesbezirksleiter, sagte am Mittag auf einer gemeinsamen Kundgebung der DGB-Gewerkschaften im öffentlichen Dienst auf dem Stuttgarter Schlossplatz vor über 1.500 Streikenden: "Bei Steuerüberschüssen gibt es keinen einzigen Grund mehr, die Landesbeschäftigten auf ihre verdiente Lohnerhöhung warten zu lassen. Am Donnerstag muss ein Angebot, das die Realität, volle Kassen der Länder und den Nachholbedarf der Beschäftigten, berücksichtigt, auf den Tisch."

Ab März beträgt der Abstand zwischen den Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder von dem des Bundes und der Kommunen gut vier Prozent, derzeit sind es rund 1,6 Prozent, gibt die ver.di weiter an.

Allein an den neun Standorten der Zentren für Psychiatrie folgten heute rund 600 Beschäftigte dem Streikaufruf von ver.di. Weitere Warnstreiks finden an Universitäten und Studierendenwerken, Autobahnmeistereien, Regierungspräsidien und Landesbehörden sowie weiteren Dienststellen wie dem Statistischen Landesamt, Landesmuseen und Staatstheater, dem KIT oder der Wilhelma statt. Bei der staatlichen Münze in Stuttgart fiel die Produktion heute komplett aus, die Staatsgalerie konnte nur mit Fremdpersonal öffnen.

In Baden-Württemberg sind rund 285.000 (Vollzeitäquivalente 240.000) Beschäftigte von den Tarifverhandlungen direkt oder indirekt betroffen. Etwa 185.000 sind Beamte, ca. 100.000 Angestellte, davon rund 36.000 befristet. Gut 25.000 Beschäftigte der Unikliniken fallen nicht unter den Tarifvertrag der Länder.