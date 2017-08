Diffamierung, Hassmails, Gewaltandrohungen- das gehört bei der Stadt Karlsruhe inzwischen zum Berufsalltag. Immer wieder würden Amtsträger Zielscheibe von Anfeindungen, vor allem über die sozialen Netzwerke oder per Mail, beklagt die Stadt. Sie will jetzt härter durchgreifen.

"Seit einigen Jahren schwindet der gute Anstand", beklagt Björn Weiße, Leiter des Ordnungs- und Bürgeramts (OA) bei einem Pressetermin am Dienstag. Allein in diesem Jahr mussten vom OA 26 Strafanzeigen gestellt werden, da Angestellte angegangen wurden. Die Richter hätten diese Einschätzung bestätigt, so Weiße. Sie hätten allen Anzeigen entsprochen und die Urheber zu Geldstrafen bis in den Bereich von mehreren tausend Euro verurteilt.

Beleidigungen, Reizgas, Brandstiftung

Etwa jeder zehnte Kunde würde sich daneben benehmen. Ein bis zweimal pro Jahr sei die Lage schon derart eskaliert, dass das Ordnungsamt aus Angst vor Übergriffen die Polizei als Unterstützung zum Termin verständigt habe.

Im eigenen Gebäude wurde erst vor gar nicht allzu langer Zeit ein hausinternes Alarmsystem installiert. Wenn ein Mitarbeiter Hilfe benötigt, kann er mit einem stillen Alarm die Kollegen in den benachbarten Büros auf sich aufmerksam machen. In 2016 sei der Notruf beim Ordnungsamt bisher acht Mal genutzt worden, so Weiße. Doch die Angriffe sind nicht nur verbal. Bislang sei es in drei Fällen zu Attacken mit Reizgas gekommen, einmal wurde ein Auto des kommunalen Ordnungsdienstes angezündet, so der Ordnungsamtsleiter.

"Es wird immer intensiver und massiver"

Doch nicht nur beim Ordnungsamt kennt man das Problem. "Es sind alle Fachbereiche betroffen, egal ob Standesamt, Bürgerbüro oder Lebensmittelkontrolle", beschreibt Weiße. In der jüngsten Vergangenheit habe vor allem das Karlsruher Marktamt die Verrohung der Sitten zu spüren bekommen, so Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz. Der Grund: Die Diskussion um die Standvergabe auf dem Christkindlesmarkt

Seit etwa vier Wochen würden täglich Nachrichten von verärgerten Bürgern ankommen, einige davon in einem beleidigendem Tonfall. Während manche ihren Unmut mit Argumenten an die Stadt herantragen, würden andere einfach nur beleidigen. "Für die Mitarbeiter geht das an die Psyche", so Luczak-Schwarz.

Mentrup bestätigt dies und stellt fest, dass es "gerade im Netz wohl leichter fällt jemanden zu attackieren", als es in einem persönlichen Gespräch zu tun. Er kennt persönliche Angriffe aus eigener Erfahrung. "Die Verrohung wird immer persönlicher", kritisiert der Oberbürgermeister.

Er bekomme regelmäßig anonyme Emails, in denen er als "widerlicher Volksverräter" beschimpft werde. Andere hätten angekündigt, dass das "Volk richten" werde. Eine weitere Nachricht, die den Karlsruher OB erreicht hat: "Du lebst ja immer noch, du Rattenlaus." "Mich haben die Nachrichten im Zusammenhang mit der Moschee-Debatte erreicht", so Mentrup. Die genannten Fälle lägen jetzt alle bei der Staatsanwaltschaft.

Mitarbeiter sollen geschützt werden

Einige Autoren von Nachrichten mit strafrechtlich relevanten Inhalten habe man nun eine Verwarnung erteilt und sie auf das Fehlverhalten hingewiesen. Weitere Vergehen würden künftig an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden. So wolle man "die Mitarbeiter aller Ebenen in der Stadtverwaltung gegen Drohungen, Beleidigungen und öffentlichen Herabwürdigungen schützen", so Mentrup.

Die Ankündigung in der Öffentlichkeit, konsequent gegen Beleidigungen vorzugehen, sei nur der erste Schritt in der Diskussion, kündigt Karlsruhes Oberbürgermeister an. Im nächsten Frühjahr solle sich der Hauptausschuss mit dem Thema beschäftigen und sich unter anderem Berichte zur Anfeindungssituation vom Städtischen Klinikum, der Polizei und des Ordnungsamt beschäftigen.