vor 20 Stunden Karlsruhe/Pforzheim Drohmails an Schulen: Ermittlungen der Karlsruher Polizei dauern an

Die Ermittlungen zu den Drohmails an Karlsruher und Pforzheimer Schulen dauern an. Es gebe noch keine Erkenntnisse zu den Absendern der Mails, teilte die Polizei am Donnerstag auf Anfrage mit.