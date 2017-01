Droh-Briefe an Schulen: Polizei in Karlsruhe und Pforzheim im Einsatz

Am Dienstagmorgen ist die Polizei zu mehreren Schulen in Karlsruhe und Pforzheim gefahren. Hier waren mehrere Drohschreiben eingegangen. Die Polizei schätzt die Briefe aber als "nicht sehr ernstzunehmend" ein.

In sechs Schulen in Karlsruhe und Pforzheim sei jeweils ein Drohschreiben eingegangen. Diese hatten nach Aussage der Polizei den gleichen Wortlaut. Experten der Polizei schätzen die Drohungen als nicht ernstzunehmend ein, so ein Polizeisprecher im Gespräch mit ka-news. Dennoch seien Beamte zu den Schulen gefahren, um dort Präsenz zu zeigen. Für den Mittag kündigt die Pressestelle nähere Informationen zu dem noch laufenden Polizeieinsatz an.

Aktualisierung, 10.30 Uhr:

In einer Pressemitteilung informiert die Polizei über die Einsätze in Karlsruhe und Pforzheim. "Ein an mehreren Gymnasien in Pforzheim und Karlsruhe gerichtetes Schreiben, in dem ein Unbekannter jeweils per Mail mit Gewalttaten drohte, hat am Dienstagmorgen in beiden Städten zu Vorkehrungsmaßnahmen geführt", erklärt sie.

In enger Abstimmung mit den betroffenen Schulleitungen verstärkte die Polizei nach eigener Aussage im Bereich der Gymnasien sichtbar ihre Präsenz. Zum Teil wurde dabei ein kontrollierter Zugang sichergestellt. Der Schulbetrieb wurde an allen Gymnasien aufrechterhalten.

Die Ermittlungen nach dem Urheber des Schreibens wurden, so heißt es in der Pressemitteilung weiter, umgehend von der Kriminalpolizei übernommen. Nach Einschätzung der Experten ist nicht von einer ernstzunehmenden Gefahr auszugehen.