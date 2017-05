Bereits am kommenden Wochenende muss die Brücke, die die Oststadt mit der Ottostraße und der Südtangente verbindet, gesperrt werden. Grund sind dringende Reparaturarbeiten. Auch am darauf folgenden Wochenende gibt es eine Sperrung.

An der Wolfartsweierer Brücke müssen dringende Reparaturarbeiten durchgeführt werden, nachdem an der Fahrbahnübergangskonstruktion kurzfristig Schäden aufgetreten sind. Das berichtet die Stadt in einer Pressemeldung. Die Arbeiten werden an den Wochenenden 20. und 21. Mai sowie 27. und 28. Mai durchgeführt.

An den beiden Wochenenden muss die unmittelbar auf der Brücke stadtauswärts führende Fahrbahn gesperrt werden. Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt über die B10 (Ostring, Durlacher Allee) zur Autobahnanschlussstelle Karlsruhe-Durlach und von dort über die Autobahn A 5 zurück zur Südtangente.Die Betriebe nördlich des Güterbahnhofs bleiben erreichbar. Der Verkehr stadteinwärts ist durch die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt.