vor 2 Stunden Gondelsheim Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall bei Gondelsheim

Zwei schwer und eine leicht verletzte Person, sowie Sachschaden von ca. 66.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Gemarkung Gondelsheim ereignete, so die Polizei in einer Pressemitteilung.