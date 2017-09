Drei Tage feiern: Hagsfeld lädt am Wochenende zur Kerwe

Vom Samstag, 9. September, bis Montag, 11. September, kann am Festplatz Brückenstraße wieder gefeiert werden. Die Hagsfelder Kerwe startet am Samstag um 15 Uhr, die offizielle Eröffnung mit Fassanstich durch Oberbürgermeister Frank Mentrup erfolgt um 17 Uhr.

Die Veranstalter versprechen Vorführungen, Luftballon-Wettfliegen, Entenrennen auf der Alten Bach sowie einen kleinen Vergnügungspark mit Kinderkarussell und Autoscooter sowie vielseitige Gastronomie bei der Hagsfelder Kerwe. Zusätzlich zum ökumenischen Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr gebe es einen Kindergottesdienst, kündigt die Stadt in einer Pressemitteilung an.

Ebenfalls für die kleinen Gäste wieder dabei: Esel-Kutschfahrten, Lama-Wanderungen und ein Streichelzoo, Aquarellmalen, Töpfern und Trommeln, eine Zirkus-AG und ein Kasperle. Der Frühschoppen am Sonntag sowie das Saueressen der Freiwilligen Feuerwehr am Montag werden vom Musikverein Bruchhausen begleitet. Organisatoren sind das städtische Marktamt und die Bürgerkommission Hagsfeld, zudem wirken zahlreiche Vereine und weitere institutionelle Akteure wie auch die Kirchen mit.