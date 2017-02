Francisco Javier Latorre Montana ist seit rund fünf Monaten bei der Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) als Triebfahrzeugführer angestellt. In einem Video bei Facebook äußerte er kürzlich seinen Unmut. Der Vorwurf des Fahrers: Die Karlsruher Bahnen sind zu dreckig. Die Schuld sieht er aber nicht bei den Verkehrsbetrieben.

Dreck zwischen den Sitzreihen, eine zerrissene Lyonerwurst auf dem Boden der Bahn und jede Menge Krümel: Latorre Montana ist genervt von den Fahrgästen, die seine Bahnen in dreckigem Zustand hinterlassen. Vergangene Woche brachte ein Fahrgast mit einer Beschwerde über den Zustand der Bahn das Fass dann zum Überlaufen: Latorre Montanta machte seinem Frust in einem Video bei Facebook Luft.

"Aufräumen ist nicht mein Job"

"Manchmal ist es mir selbst peinlich, was für einen vermüllten Zug ich bei den Wagenreinigern abliefere", schimpft Latorre Montana im Gespräch mit ka-news. Mal würden Dönerreste auf dem Sitz liegen, mal laufe Bier über den Boden der Bahn. "Besonders schlimm ist es am Wochenende", so Latorre Montana. Damit die Fahrgäste "eine möglichst angenehme Fahrt haben", geht der Bahnfahrer an den Endstationen der Fahrten oft selbst durch das Fahrzeug und räumt auf. "Obwohl das eigentlich nicht mein Job ist."

Wie er erzählt, ist das kein Problem, welches nur ihn stört: "Im Aufenthaltsraum ist das schon ein Thema, über das wir sprechen." In dem Video, das inzwischen von Facebook gelöscht wurde, schimpfte der Bahnfahrer, dass die Vermüllung in Karlsruhe ein ihm bislang unbekanntes Maß erreicht habe. Er sieht sich als einer von vielen genervten Fahrern, der "jetzt mal die Klappe aufgemacht" habe. "Manchmal fahre ich mehr Müll durch die Gegend als Fahrgäste."

Täglich wird durchgefegt, monatlich durchgewischt

Daher habe er sich spontan entschlossen, in einem Video die Zustände in den Bahnen zu veröffentlichen. "Die Resonanz war sehr positiv. Ich habe viele Zuschriften von Kollegen und von Fahrgästen bekommen, die mir zugestimmt haben", so Latorre Montana. Er sieht die Schuld nicht auf Seiten der Verkehrsbetriebe, sondern geht mit den Fahrgästen hart ins Gericht: "Es kann doch nicht so schwer sein, den Müll einfach zu entsorgen und nicht liegen zu lassen."

Wie sie den Grad der Verschmutzung in Karlsruher Bahnen einschätzen, wollen die Karlsruher Verkehrsbetriebe (VBK) nicht kommentieren. Das Putzen würden die Wagenreiniger in den Depots erledigen, so Pressesprecher Nicolas Lutterbach, der sowohl für die VBK als auch für die AVG spricht.

Rund 60 Personen werden für diese Arbeit eingesetzt. "Der Fahrgast- und Fahrerbereich wird täglich ausgefegt. Auch die Papierkörbe werden täglich geleert. Die Scheiben werden wöchentlich gereinigt und zirka einmal pro Monat wird der Fahrgastbereich nass gereinigt", beschreibt Lutterbach den Ablauf.

Der Pressesprecher bestätigt, dass die Geschäftsführung Latorre Montana gebeten habe, das Video wieder aus dem Netz zu nehmen. Als Begründung heißt es von offizieller Stelle: "Jeder Mitarbeiter, der sich online über unser Unternehmen äußert, prägt damit das Bild des Unternehmens in der Öffentlichkeit – positiv wie negativ. Daher sollte sich jeder Mitarbeiter bewusst sein, dass er für Inhalte, die er in sozialen Netzwerken postet, selbst verantwortlich ist."