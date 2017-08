18.08.2016 07:00 Florian Kaute Karlsruhe Dreck im Gebäude: Bewohner erhebt Vorwürfe gegen Karlsruher Volkswohnung

Dreck in den öffentlichen Räumen und teilweise könne man in der einzigen Waschmaschine im Haus die Wäsche nicht waschen: Ein Mieter, der anonym bleiben will, hat sich hilfesuchend an ka-news gewandt. Die Vorwürfe, die er erhebt, sind schwerwiegend. In seinem Haus, das von den Volkswohngen Karlsruhe vermietet wird, fühlt er sich nicht mehr wohl.