Billig, aber dann eben doch edel: Viele Discounter wollen mit neuen Konzepten ihr Billig-Image loswerden. Der Plan: Einkauf soll nicht nur billig, sondern ein Erlebnis sein. In Karlsruhe haben wurden bereits erste Discount-Filialen verschönert. Was hat sich dort verändert?

Die Lebensmittel des täglichen Bedarfs möglichst preiswert einkaufen: Dafür verzichten viele Kunden schon länger auf aufwendig gestaltete Supermärkte und gehen dafür zum Discounter. Doch es scheint sich etwas zu ändern im Discounter-Bereich. Immer mehr Ketten kündigen umfangreiche Modernisierungen an, um sich den Bedürfnissen der Kunden anzupassen. Spüren die Karlsruher auch etwas von diesem Trend?

Einfach und voll, dafür günstig und schnell: Im Vergleich zu einem Kaufhaus oder Supermarkt sind Discounter vor allem für ihr preisgünstiges Angebot bekannt. Doch schon seit einiger Zeit kündigt sich ein Umbruch an. Aus den einstigen Schnäppchen-Tempeln sollen optisch ansprechende und den Kundenwünschen entsprechende Läden werden - so auch in Karlsruhe.

Karlsruher Aldi-Kunden testen das neue Konzept

Den Anfang macht einer der Großen: Erst kürzlich hat der Discounter-Riese Aldi Süd seine Vision der Filiale der Zukunft präsentiert. Bis 2019 soll allen rund 200 Aldi Süd Filialen ein modernen Design verpasst werden. Nach Unternehmensangaben wolle man eine moderne Einrichtung mit der bewährten Tradition verknüpfen, teilt der Discounter mit.

Im neuen Konzept haben auch Sitzgelegenheiten hinter dem Kassenbereich Platz gefunden, in einigen Läden soll es sogar Kaffeeautomaten und Kunden-WCs geben. Ziel sei es, sich mit dem Kunden weiterzuentwickeln. Zudem soll das Angebot qualitativ und vor allem übersichtlich sein. In Karlsruhe wird dieses Konzept bereits konkret: Hier hat Aldi-Süd zehn Filialen. Zwei davon werden aktuell bereits nach dem neuen Konzept betrieben: die Märkte in der Orthenbergerstraße und Durmersheimer Straße.

Wann werden Karlsruher Lidl-Filialen aufgehübscht?

Beim zweitgrößten deutschen Discounter Lidl bestätigt eine Sprecherin auf ka-news-Anfrage, dass man ebenfalls an einer neuen Filialgeneration arbeite. Das Angebot solle sich an den Wünschen der Kunden ausrichten, heißt es vonseiten des Unternehmens. Für den "neuen Lidl" bedeutet das ein großzügigeres Platzangebot im Markt, der für eine neue Einkaufsatmosphäre sorgen soll - Toilette, übersichtliches Angebot und Frischesortiment inklusive.

(Offen und ordentlich: Ähnlich wie Aldi will sich auch Lidl aufhübschen.)

Karlsruher Kunden werden aber vermutlich noch etwas auf das Design warten müssen. Eine Angabe darüber, wann die Karlsruher Lidl-Kunden der zehn Filialen in den Genuss dieses neuen Erlebnisses kommen will das Unternehmen nicht nennen.

Und wie sieht beim Discounter Netto aus? Ein aufgeräumtes und beruhigtes Gesamtbild möchte man hier künftig seinen Kunden bieten. Hierzu laufen aktuell in einzelnen Märkten Versuchsreihen mit neuen Elementen der Innengestaltung, wie das Unternehmen gegenüber ka-news bestätigt. Im Gegensatz zu Aldi und Lidl wird hier allerdings nicht von einer neuen Ebene des Erlebens gesprochen, sondern von einem "laufenden Modernisierungs- und Entwicklungsprozess", dem auch die sieben Karlsruher Märkte unterworfen sind.

Beraten die Regale künftig die Kunden?

In welche Richtung die Entwicklung in Sachen Einkaufen gehen kann, zeigt ein Blick ins Ausland. Italiens größter Lebensmittelhändler Coop präsentierte auf der Expo in Mailand ein Konzept, das auf multimedialer Präsentation der Ware beruht. Im saarländischen St. Wendel wird ebenfalls am digitalen Laden gearbeitet.

Die Ideen der Zukunft: Monitore über den Produkttischen mit Nährwert-Angaben, Nachfüll-Alarm für Händler, Funktechnik für den Bezahlvorgang. Bis diese Neuerungen Einzug bei Aldi, Lidl und Co. finden, wird es vermutlich noch etwas dauern.