vor 55 Minuten Karlsruhe Diebe stehlen Wertsachen: Autos in der Staatstheater-Tiefgarage aufgebrochen

In der zweiten Tageshälfte des Sonntags schlugen Diebe in der Tiefgarage unter dem Badischen Staatstheater zu. Sie erbeuteten Wertgegenstände und richteten großen Schaden an.