"An der Kreuzung Karlstraße/Mathystraße quietschen die Bahnen so laut, dass ich es noch an der Kreuzung zur Friedenstraße als lärmend empfinde." Ein ka-Reporter ist von dem Bahnverkehr vor seiner Haustür genervt. Von den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) fühlt er sich im Stich gelassen. Ist das Problem dort bekannt?

Dass die Bahnen in Karlsruhe vor allen in Kurvenbereichen laut quietschen, ist nicht ungewöhnlich. "Die Problematik von quietschenden Bahnen sind so alt wie der Bahnverkehr selbst und natürlich kein Phänomen, das nur in Karlsruhe auftritt", erklärt ein Pressesprecher der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK). Mit den Auswirkungen dieses physikalischen Effekts und möglichen Lösungen würden sich alle Bahnbetreiber weltweit beschäftigen.

Warum kann es in den Kurven quietschen

Und warum quietscht es? Die Erklärung findet man im sogenannten "Stick-Slip-Effekt": In einer Kurve muss das äußere Rad einen längeren Weg zurücklegen als das innere. Aufgrund der starren Achse können sich die Räder aber nicht unterschiedlich schnell bewegen. Es entsteht eine Spannung zwischen den beiden Rädern.

Diese Spannung wird zudem verstärkt, da das äußere Rad regelrecht zu einer Kurvenfahrt gezwungen wird. Entladen sich die Spannungen zwischen den beiden Festkörpern schlagartig, entsteht ein schriller, quietschender Ton. Wie laut es dann werden kann, zeigt ein Test von ka-news mit einem Lärmmessgerät vor Ort.

Während das Gerät beim normalen Straßenverkehr auf rund 60 Dezibel kommt, rauschen die meisten Bahnen mit 70 bis 80 Dezibel an der Haltestelle Mathystraße vorbei. Nicht alle quietschen - tun sie es aber, zeigt das Gerät aber bis zu 96 Dezibel an. Zum Vergleich: Ein Lastwagen kommt auf eine Lautstärke von 90 Dezibel, ein abhebendes Flugzeug schafft es auf 120 bis 130 Dezibel.

VBK wollen das Problem mithilfe von GPS angehen

Bei den VBK ist man sich des Problems bewusst und hat bereits Strategien entwickelt, das Quietschen in Zaum zu halten. "Um das Quietschen zu minimieren hilft grundsätzlich der Einsatz von Schmierstoffen, in der Regel kommen Wasser oder spezielle Fette zum Einsatz", erklärt Lutterbach. Jedoch gebe es auch hier Einschränkungen: "Wasser kann witterungsbedingt meist nicht ganzjährig verwendet werden, da sich im Winter bei zu kalten Temperaturen eine Eisschicht bildet."

Andere Schmierstoffe könnten ebenfalls nur dosiert verwendet werden, "da bei übermäßigen Gebrauch die Traktion beziehungsweise Bodenhaftung der Räder nicht mehr gewährleistet ist". Die VBK stehe mit anderen Verkehrsunternehmen im Austausch, oft müssten aber individuelle Lösungen für die Situation vor Ort gefunden werden.

"Langfristig wollen wir die Fahrzeuge mit einer entsprechenden Anlage ausrüsten, die dann mittels GPS den Schmierstoff punktgenau auf die neuralgischen Gleis-Abschnitte sprüht, an denen es besonders quietscht", so der Presseprecher. Diese Systeme seien aber noch nicht vollständig ausgereift und müssten erst noch in Karlsruhe in der Praxis getestet werden.

Die Bewohner der Mathystraße werden aber vorerst mit dem Bahn-Lärm leben müssen. "Durch die aktuellen Baumaßnahmen fahren im Stadtgebiet deutlich mehr Bahnen als früher, so dass die Lärmbelastung für die Anwohner in diesem Bereich durch vorbeifahrende Bahnen sicherlich gestiegen ist", bestätigt Lutterbach. Eine große Anzahl an Beschwerden über quietschende Straßenbahnen liegen den VBK nach eigener Aussage aber nicht nicht vor.

