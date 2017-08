Seit einigen Wochen ist das Handy-Spiel "Pokémon Go" in aller Munde. Auch in Karlsruhe scheint der Hype um die virtuelle Monsterjagd auf dem Smartphone nicht abzubrechen. Doch wer auf der Suche nach Glumanda & Co. nur noch das Handydisplay vor der Nase hat, kann sich schnell in Gefahr begeben. Mit einem Informationsstand ruft die Polizei Karlsruhe junge Pokémon-Spieler zur Vorsicht auf.

Um über Risiken der App "Pokémon Go" aufzuklären, war die Karlsruher Polizei am Mittwoch erstmals mit einer Präventionsveranstaltung am Friedrichsplatz in Karlsruhe präsent. Mit Gummibärchen und einem Polizeiauto versuchten Beamte des Präventionsreferats junge Passanten und deren Eltern in ein lockeres Gespräch zu verwickeln.



Primär gehe es darum, die jungen Spieler um mehr Aufmerksamkeit während der Pokémonjagd zu bitten. "Vor allem im Straßenverkehr ist das Spiel ein No-Go", erklärt der Polizeibeamte Jürgen Ell. "Während des Spielens ist 90 Prozent der Aufmerksamkeit auf das Smartphone gerichtet. Diese Ablenkung im Straßenverkehr wird als Unfallursache häufig unterschätzt." Auch in Karlsruhe sei der ein oder andere Poké-Trainer einer Straßenbahn nur knapp entkommen.

Niemals alleine auf Pokémonjagd gehen

Auch warnt die Polizei in einem Informationsflyer vor Kostenfallen oder Datenmissbrauch, die im Zusammenhang mit der App stehen. Nutzer sollten daher darauf achten, das Online-Spiel nur aus offiziellen Shops herunterzuladen und In-App-Käufe zu deaktivieren. Insbesondere möchte die Polizei den Spielern ans Herz legen, nicht alleine auf Jagd zu gehen: "Pokémon-Go wird draußen gespielt und so kommt man häufig in Kontakt mit anderen Spielern. Bei Unbekannten sollte man aber immer vorsichtig bleiben und sich nicht an einsame Orte lotsen lassen", rät Ell.

Besonders Eltern sollten bezüglich der App ein Auge auf ihre Kinder haben.Viele Eltern seien kaum aufgeklärt über diese App und wissen nicht, was ihren Kindern auf der Pokémonjagd alles passieren kann. Die Polizei empfiehlt ihnen daher, Pokémon Go einfach mal gemeinsam mit dem Nachwuchs auszuprobieren und Regeln zu vereinbaren.

Mit der Präventionsveranstaltung möchte die Karlsruher Polizei Spieler und Eltern von Pokémon Go zum Nachdenken anregen. "Der Hype um das Spiel baut sich gerade erst auf. Wir gehen daher offensiv mit diesem Thema um", erzählt Ell weiter. Für die Zukunft seien weitere Veranstaltungen und Informationsstände dieser Art geplant. "Wir sind glücklich, über jeden, den wir erreichen", betont der Polizeibeamte.



