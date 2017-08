20.12.2016 19:00 Karlsruhe Dichterer Takt auf Linie 5: Verkehrsbetriebe heben Einschränkung (vorerst) auf

Die Linie 5 verkehrt in den Winterferien wieder wie gewohnt in einem 10-Minuten-Takt. Das teilen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemeldung mit. Aber im Januar kann die Fahrplan-Ausdünnung schon wieder kommen.