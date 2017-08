Der Sommer macht in den kommenden Tagen eine Pause im Südwesten. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag auf Anfrage mitteilte, werden im Laufe der Woche vereinzelte Schauer und Gewitter auftreten, wodurch die Temperaturen im Land sinken. Pünktlich zum Wochenende wird es jedoch wieder trocken und wärmer.

Laut DWD ziehen nach einem sonnigen Montag in der Nacht zum Dienstag Wolken auf und es kommt zu ersten Schauern im Rheintal. Im Laufe des Tages breitet sich der Regen Richtung Osten des Landes aus. Vor allem in Oberschwaben werden Regen und leichte Gewitter erwartet. Die Temperaturen sinken auf bis zu 19 Grad.

In den nördlichen Teilen des Landes wird es am Mittwoch wieder etwas schöner bei Temperaturen über 20 Grad, im Süden ist es bewölkt mit einzelnen Schauern bei 18 bis 22 Grad. Am Donnerstag ziehen einzelne Schauer von Westen her, die nach Süd-Osten abziehen. Letzte Schauer werden am Freitagmorgen erwartet. Ab Mittag bleibt es voraussichtlich bis Dienstag trocken. Die Temperaturen steigen bis auf 25 Grad.