vor 1 Stunde Stuttgart Der Sommer ist zurück im Südwesten

Der Sommer meldet sich im Südwesten zurück. Wie der Deutsche Wetterdienst in Stuttgart (DWD) am Montag mitteilte, dürfte es in den kommenden Tagen immer heißer werden. Am Dienstag klettern die Temperaturen demnach auf 26 Grad im höheren Bergland und erreichen in der Ortenau 32 Grad.