23.09.2016 05:00 Karlsruhe Der 34. Baden-Marathon: Sport treiben und Autogramme des KSC sammeln

Am kommenden Sonntag, 25. September, wird der diesjährige Fiducia & GAD Baden-Marathon auf einer komplett neuen Strecke starten. Aber die Veranstalter haben noch weitere Neuerungen in petto. So öffnet der Läufer-Fantreff bereits einen Tag zuvor.