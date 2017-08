17.10.2016 21:00 Karlsruhe Denkanstöße für Frauen: Moderatorin Birgit Schrowange zu Gast in Karlsruhe

"Es darf gern ein bisschen mehr sein!" – so lautet der Titel des aktuellen Buches von Fernsehmoderatorin Birgit Schrowange. Mit Sätzen wie "Mit Bescheidenheit kommen Frauen nicht weiter, aber mit Verantwortung für das eigene Leben" bezieht sie Stellung. Am Samstag hat sie das Buch in Karlsruhe vorgestellt.