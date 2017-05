Wer sich am Freitagmorgen zwischen dem Hauptbahnhof und dem Bundesverfassungsgericht bewegen will, sollte sich auf mögliche Einschränkungen gefasst machen. Grund dafür ist eine Demonstration des Stadt- und Kreisverbands der Hörgeschädigten Karlsruhe.

Anlässlich des Europäischen Protesttags für die Gleichstellung der behinderten Menschen will das Gehörlosenzentrum auf die Barrieren, Missstände und Schwierigkeiten für die gehörlosen und hörbehinderten Menschen hinweisen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Die Demonstranten marschieren deshalb ab 9 Uhr vom Hauptbahnhof aus in Richtung des Bundesverfassungsgerichts.

Wie der Verband mitteilt, gebe es für gehörlose Menschen bis heute noch keine Gleichbehandlung. Demnach stehe zum Beispiel im Fernsehen oder in Mediatheken des Internets nicht überall ein Untertitel zuf Verfügung, was in anderen Ländern bereits schon seit Jahren eine Selbstverständlichkeit sei, so der Hörgeschädigtenverband.