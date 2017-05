Seit dem späten Dienstagmorgen wurde eine 74-jährige Bewohnerin eines Pflegeheims vermisst. Die Frau war im Rahmen eines Ausflugs ihres Pflegeheims unterwegs gewesen und war dabei verschwunden. Inzwischen kann die Polizei Entwarnung geben.

Seit Dienstagmorgen wird eine 74-Jährige vermisst. Sie war mit mehreren Personen eines Pflegeheimes im Rahmen eines Ausflugs mit der Straßenbahnlinie 1 von Durlach-Turmberg aus unterwegs, verpasste um 11.38 Uhr den Ausstieg an der Haltestelle Auer Straße/Dr. Willmar Schwabe. Die Reisegruppe setzte die Fahrt mit einer Bahn der Linie 2 fort, so die Polizei weiter. Am Hauptbahnhof, vor dem Stadtgarten, fiel das Fehlen der 74-Jährigen auf. Dort alarmierten die Begleiter die Polizei.

Derzeit ist nicht bekannt, wo die 74-Jährige die Bahn verlassen hat. Die Frau ist stark dement und orientierungslos. Sie könnte sich deshalb in einer hilflosen Lage befinden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: zirka 1,65 Meter groß, graue schulterlange Haare zu zwei Zöpfen zusammengebunden, sie ist bekleidet mit einer dicken grau-braunen Jacke und einer militärgrünen Hose.Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem möglichen Aufenthaltsort geben kann, wird unter Telefon 0721 939-5555 um seine Meldung beim rund um die Uhr erreichbaren Kriminaldauerdienst in Karlsruhe gebeten.

Aktualisierung, 21.15 Uhr:

Die seit Dienstagmorgen vermisste 74-Jährige konnte durch die Polizei am frühen Dienstagabend im Bereich Karlsruhe-Oberreut wohlbehalten, auf einer Bank sitzend, angetroffen werden. Sie wurde umgehend wieder zum Pflegeheim gefahren.

Die stark demente und orientierungslose Frau war am Morgen mit mehreren Personen eines Pflegeheimes im Rahmen eines Ausflugs mit der Straßenbahn unterwegs und verpasste etwa zur Mittagszeit den Ausstieg aus der Bahn.