Dement und orientierungslos: 74 Jahre alte Frau in Karlsruhe vermisst

Seit dem späten Dienstagmorgen wird eine 74-jährige Bewohnerin eines Pflegeheims vermisst. Die Frau war im Rahmen eines Ausflugs ihres Pflegeheims unterwegs gewesen und war dabei verschwunden.

Seit Dienstagmorgen wird die 74-jährige Karin Erber vermisst. Sie war mit mehreren Personen eines Pflegeheimes im Rahmen eines Ausflugs mit der Straßenbahnlinie 1 von Durlach-Turmberg aus unterwegs, verpasste um 11.38 Uhr den Ausstieg an der Haltestelle Auer Straße/Dr. Willmar Schwabe. Die Reisegruppe setzte die Fahrt mit einer Bahn der Linie 2 fort, so die Polizei weiter. Am Hauptbahnhof, vor dem Stadtgarten, fiel das Fehlen der 74-Jährigen auf. Dort alarmierten die Begleiter die Polizei.

Derzeit ist nicht bekannt, wo die 74-Jährige die Bahn verlassen hat. Frau Erber ist stark dement und orientierungslos. Sie könnte sich deshalb in einer hilflosen Lage befinden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: circa 1,65 Meter groß, graue schulterlange Haare zu zwei Zöpfen zusammengebunden, sie ist bekleidet mit einer dicken grau-braunen Jacke und einer militärgrünen Hose.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem möglichen Aufenthaltsort geben kann, wird unter Telefon 0721 939-5555 um seine Meldung beim rund um die Uhr erreichbaren Kriminaldauerdienst in Karlsruhe gebeten.