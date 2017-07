vor 1 Stunde Karlsruhe Defekte Kohlendioxid-Leitung löst Brandalarm in Waldstadter Lebensmittelmarkt aus

Feuerwehr und Polizei rückten am Freitagabend um 21.02 Uhr zu einem Lebensmittelmarkt in der Waldstadt aus. Über Notruf war eine starke Rauchentwicklung an der Rückseite des Gebäudes in der Lötzener Straße gemeldet worden, so die Polizei in einer Mitteilung an die Presse.