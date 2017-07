Dauereinsatz in der Region: Mehrere Brände halten Feuerwehr in Atem

Am Mittwoch hielten gleich mehrere Brände in der Region die Feuerwehr in Atem. Bei der Hitze der vergangenen Tage waren in Karlsruhe, bei Bruchsal und im Kraichtal Flächenbrände ausgebrochen. In einem Fall war eine Fläche von der Größe von 16 Fußballfeldern betroffen.

So wurde am Mittwoch gegen 12.22 Uhr die Feuerwehr Karlsruhe in den Stadtteil Grötzingen gerufen. Dort stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte eine Arbeitsmaschine auf einem Feldweg in Flammen. "Dieser hatte sich schnell auf den angrenzenden Wald, einen Holzstapel sowie eine angrenzende Wiese ausgebreitet. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte die weitere Ausbreitung allerdings gestoppt werden", teilen die Einsatzkräfte in einer Presseerklärung mit.

Flächenbrände im Kraichtal und bei Baden-Baden

Und es sollte nicht der letzte Einsatz bleiben: Auch in Baden-Baden kam es nach den Angaben der Polizei am Mittwochvormittag zu einem Einsatz. Feuerwehr und Polizei wurden zu einem Flächenbrand neben der Ebersteinburger Straße gerufen. Ein Übergreifen der Flammen auf nahes Buschwerk im Gewann "Haberäcker" konnte verhindert werden,.

Darüber hinaus wurde der Feuerwehr Kraichtal am Mittwoch zunächst ein "kleiner Flächenbrand" im Bereich Hühnerbüschle zwischen Neuenbürg und Münzesheim gemeldet. "Wie schon bei den Einsätzen zuvor, breitete sich auch hier das Feuer schnell aus, so dass unverzüglich die Alarmstufe erhöht wurde. Das Feuer war auf einem bereits abgeernteten Strohfeld ausgebrochen und drohte auf den direkt angrenzenden Wald überzugreifen. Insgesamt brannte eine Fläche von etwa 1,5 Hektar," so die Feuerwehr in einer Pressemeldung.

Flächenbrand in Größe von etwa 16 Fußballfeldern

Die Feuerwehr Bruchsal musste an diesem Tag sogar zweimal ausrücken: Zunächst kam es gegen 11.45 Uhr zu einem Flächenbrand beim Rohrbacher Hof, welcher sich auf dem Feld zwischen Bruchsal und Unteröwisheim befindet. Beim Eintreffen stellte sich den ersten Einsatzkräften ein verheerendes Bild dar. Laut der Feuerwehr Bruchsal standen etwa 12 Hektar eines dortigen Weizenfeldes in Flammen. "Das beschreibt eine Größe von etwa 16 Fußballfeldern", teilt sie in ihrer Pressemeldung mit. "Aufgrund der enormen Trockenheit, breitete sich das Feuer rasend schnell aus."

Die Flammen drohten nach den Aussagen der Feuerwehr auf ein direkt angrenzendes Gebäude des Hofes und an mehreren Stellen auf Bäume und Waldflächen überzugreifen. Mit mehreren Rohren wurde eine massive Brandbekämpfung eingeleitet und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Felder und Waldflächen konnte verhindert werden. Der Einsatz war gegen 16.45 Uhr beendet.

Des Weiteren kam es laut Polizei aus bislang unbekannter Ursache am Mittwoch gegen 15.55 Uhr zu einem Brand in der Friedenstraße in Forst bei Bruchsal. Nach den Angaben von Zeugen entzündeten sich dort zunächst Kartons. Das Feuer griff dann auf die Terrasse, von dort auf den Wintergarten und dann auf den Carport des Anwesens über. Die genannten Gebäudeteile brannten vollständig aus beziehungsweise nieder.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurden im Carport gelagerte Pedelecs und Motorroller zerstört, ebenso ein auf der Terrasse eingebauter Whirlpool. Der entstandene Gesamtschaden beträgt zirka 90.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Feuerwehren auf und am Rhein im Einsatz

Des Weiteren kam es am Mittwoch gegen 15.30 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr auf und am Rhein. "Nach ersten Zeugenberichten wurde eine Person auf der anderen Rheinseite gesehen, die dort den Rhein verließ. Die Polizei fuhr daraufhin mit der Fähre auf die andere Rheinseite und begann dort mit der Suche nach der gemeldeten Person. Nach einiger Zeit konnte diese auch ausfindig gemacht werden. Somit konnte für die angerückten Kräfte Entwarnung gegeben werden," so der Kreisfeuerwehrverband Karlsruhe in einem Bericht an die Presse.