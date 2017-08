Crazy Palace in Karlsruhe: Der Aufbau läuft

Ab Ende des Monats lässt sich Crazy Palace, die Dinnershow der besonderen Art, zum vierten Mal auf dem Karlsruher Messplatz nieder. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Das teilen die Veranstalter in einer Pressemeldung mit.

Der Boden liegt, die Seitenwände werden gestellt, Anschlüsse werden auf dem Messplatz in Karlsruhe gelegt – und der Dachhimmel zur optischen Aufwertung wird in diesen Tagen eingehängt: Der Rahmen für "Crazy Palace – Dinnershow mal Anders" nimmt Gestalt an.

Ob Bühnenraum, Backstage, Küche, Lounge, Empfang oder Garderobe: Fleißig wird gearbeitet, denn ab Mittwoch, 23. November, präsentiert sich die Dinnershow bereits in ihrer vierten Spielzeit. Auf über 1000 Quadratmetern überbauter Fläche geht es in den kommenden Tagen dann an die Technik. Videowall, Beleuchtung, Sound und Bühne werden auf die neue Show abgestimmt.

Für die Künstler rund um Dorothea Lorene, Duo Minasov oder die Revue-Tänzerinnen laufen bereits die Proben, damit die Besucher der Darbietung "an einen besonderen Ort der Lebensfreude und der Phantasie versetzt werden können", heißt es in der Pressemeldung.

Bei Crazy Palace können Gäste von 23. November 2016 bis 15. Januar 2017 mit allen Sinnen. Artistik, Entertainer, Show, Varieté, Musik, phantastische Atmosphäre, beste Unterhaltung und dazu ein äußerst erlesenes und innovatives 4-Gänge-Menü von Sören Anders genießen, versprechen die Veranstalter.