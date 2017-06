vor 3 Stunden Lukas Hiegle Crazy Palace 2017: Dinnershow geht in die 5. Runde

Ab dem 23. November geht die Dinnershow "Crazy Palace" mit Hochseilartisten, Showeinlagen und Sterne-Menü in ihre fünfte Spielzeit. Die Veranstalter haben sich viel vorgenommen. "Wir wollen in dieser Saison so richtig durchstarten", verspricht Manager Rolf Balschbach. Bis zum 14. Januar gastiert die Show auf dem Messplatz.