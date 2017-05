Er gilt als der Unfallschwerpunkt in Karlsruhe: der Oststadt-"Kreisel". Nun hat es die runde Kreuzung auch in die Satire-Sendung "extra 3" geschafft - und wurde ordentlich auf die Schippe genommen. Und auch in der Fächerstadt sind nicht alle mit dem Konstrukt glücklich.

Kommen die Karlsruher Autofahrer mit der runden Kreuzung in der Oststadt zurecht? Das wollten wir in einer nicht repräsentativen Umfrage wissen. Es zeigt sich: Die meisten Karlsruher kommen nach eigener Aussage bei der Verkehrsführung nicht ins Schwitzen - wenngleich das Ergebnis knapp ausgefallen ist.

Bei 2.119 Stimmen geben 51,34 Prozent der Teilnehmer an, mit dem falschen Kreisel kein Problem zu haben. ka-news-Kommentator ka-lex meint dazu mit einem Augenzwinkern: "Der Oststadt-Kreisel ist eine rundum gelungene Sache. Das einzige, was stört, sind die vielen Autos." Auch ka-news-Leser kommentar4711 sieht das Problem nicht in der Verkehrsführung: "Das einzige Problem sind Autofahrer, die sich nicht rechtzeitig auf die deutlich ausgeschilderten Spuren einordnen und dann mitten im Kreisverkehr versuchen, über mehrere Fahrspuren zu wechseln."

"Das sollte den Verkehrsplanern peinlich sein"

Doch es scheint auch einige Autofahrer zu geben, die mit dem Oststadt-"Kreisel" so ihre Probleme haben. 46,01 Prozent der Teilnehmer geben an, mit der Kreuzung nicht zurecht zu kommen. So geht es auch ka-news-Leserin ingrid33: "Ich bin nicht mehr jung, aber ich bin noch nie über den Kreisel gefahren, sondern habe es umgangen so gut es geht. Dieser Kreisel ist der Horror!"

Auch Kommentator flo-mi hält den Oststadt-Kreisel für "von Anfang an verunglückt". Er findet: Die Konstruktion sollte dem verantwortlichen Verkehrsplaner wirklich peinlich sein. Er empfiehlt einen Blick nach Paris. Die Karlsruher Lösung hält er für Quatsch.

ka-news-Leser Monsignore007 kritisiert, dass man es auch einfacher hätte haben können. Sein Vorschlag: "Man hätte die Straßenbahn auf der Nordseite des Kreisels vorbeigeführt und nach einigen hundert Meter die nördliche Fahrbahn der B10 in einer Straßenverschwenkung gequert." Aber wenigstens habe es Karlsruhe in die Sendung "extra 3" geschafft. Keine Meinung zu dem Thema hatten 2,65 Prozent der Teilnehmer unserer nicht repräsentativen Umfrage.

Wer bei der Fahrt durch Karlsruhes ganz spezielle Kreuzung Unterstützung braucht: Wir haben die 12 Wege durch Karlsruhes einzige runde Kreuzung aufbereitet, so kommen Sie ohne Krise durch den Kreisel: