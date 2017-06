vor 2 Stunden Obrigheim Castor-Schiff von EnBW wartet in Obrigheim auf Beladung

Das Transportschiff für die umstrittene Beförderung von Atommüll auf dem Neckar wartet am stillgelegten Atomkraftwerk Obrigheim weiter auf seine Beladung. Polizei und Castor-Gegner bestätigten am Dienstagmorgen auf Anfrage, dass das Schiff noch am Kraftwerkgelände liegt.