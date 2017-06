Wasser statt Schienen: Der Energieversorger EnBW will hoch radioaktive Abfälle erstmals per Schiff von einem Kraftwerk zum anderen bringen - ein umstrittenes Vorhaben. Wie EnBW mitteilt, hat der für den Transport von Castoren vorgesehene Schubverband abgelegt und befindet sich auf der Fahrt nach Neckarwestheim.

Der Schubverband besteht aus einem Schubleichter und einem Schubboot. In den drei Castor-Behältern befinden sich laut EnBW verbrauchte Brennelemente aus dem früheren Betrieb des Kernkraftwerks Obrigheim. Jeder Castor-Behälter sei auf einem Fahrzeug sicher fixiert, versichert der Versorger.

Die Fahrzeuge waren bei der Verladung über eine Rampe am Hafen des Kernkraftwerks Obrigheim direkt in den Schubleichter – also in das Transportschiff – hineingefahren und verbleiben dort während der Fahrt des Schiffs. Die Abfahrt erfolgte laut Pressemitteilung in den Morgenstunden. Es handelt sich dabei um die erste Verfrachtung von Atommüll auf einem Fluss in Deutschland.

Das Bündnis "Neckar castorfrei" rief ab 6.30 Uhr zu einer Mahnwache in Heilbronn auf. Für 8.30 Uhr ist zudem eine Demonstration am Hauptbahnhof angekündigt. Unterstützung erhalten die Kritiker von der Karlsruher Linken. Der Linken-Bundestagskandidat Michel Brandt wirft der EnBW eine "gefährliche Verschiebung des Atommülls" vor. "Auch in Neckarwestheim gibt es kein halbwegs sicheres Zwischenlager", so die Kritik. Die Karlsruher Linke fordert ein sofortiges Abschalten der EnBW-Atommeiler und die Einstellung von Castor-Transporten auf dem Neckar.