17.03.2017 06:00 Karlsruhe CDU-Fraktionen fordern Alkoholverbot an Brennpunkten in der Region

Schluss mit Alkohol an Brennpunkten in Großstädten - das fordern gleich sieben CDU-Fraktionen in einem gemeinsamen Brief an den baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobel. Auch die Karlsruher Christdemokraten schließen sich der Forderung an.