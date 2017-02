Wer in der Nacht von Sonntag auf Montag auf der Linie S2 unterwegs ist, muss mit Behinderungen rechnen. Weil an der Oberleitung gearbeitet wird, wird der Bahnbetrieb teilweise eingestellt und Ersatzbusse eingesetzt.

In Forchheim finden in der Nacht von Sonntag, 12. Februar, auf Montag, 13. Februar, Oberleitungsarbeiten im Bereich der Haltestelle Forchheim Hallenbad statt. Deshalb muss der Streckenabschnitt der Linie S2 zwischen der Wendeschleife Hammäcker in der Rheinstrandsiedlung bis zur Endstation Mörsch Bach West in beide Fahrtrichtungen für den Schienenverkehr gesperrt werden.

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) setzen während der Baumaßnahme Busse als Schienenersatzverkehr (SEV) ein. Die Sperrung beginnt am Sonntagabend um 20.35 Uhr und dauert bis am Montagmorgen um 4.30 Uhr an.

Während der Oberleitungsarbeiten, die im Bereich der Haltestelle Forchheim Hallenbad stattfinden, enden alle Fahrten der Linie S2 aus der Karlsruher Innenstadt kommend bereits an der Haltestelle Hammäcker in der Rheinstrandsiedlung.

Ab der Haltestelle Karl-Delisle-Straße bieten die Verkehrsbetriebe einen SEV zur Haltestelle Mörsch Bach West. Aufgrund von Bauarbeiten in der Straße Am Anger kann die Schulbushaltestelle an der Karl-Delisle-Straße von den Bussen nicht angefahren werden.

Für die Haltestelle Karl-Delisle-Straße wird in der Lindenallee eine Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand eingerichtet. Die Weiterfahrt erfolgt von der Lindenallee über die Pappelallee. Von dort biegen die Busse links in die Straße "Kleiner Anger" ab und fahren anschließend weiter über den Panoramaweg Richtung Rheinstetten.