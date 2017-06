vor 1 Stunde Karlsruhe "Bunte Liebe statt brauner Hass!": CSD-Parade am Samstag in Karlsruhe

Bunt, schrill und ausgefallen: Was einst der erste Aufstand von Homo- und Transsexuellen in der Christopher Street in New York war, ist heute der Anlass für die Demoparade "Christopher-Street-Day" (CSD). So wird auch in Karlsruhe am Samstag, den 3. Juni, wieder farbenfroh für die Vielfalt und Akzeptanz demonstriert.