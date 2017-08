vor 15 Stunden Karlsruhe Bundesverfassungsgericht nimmt Numerus clausus unter die Lupe

Die Platzvergabe in Studiengängen mit bundesweitem Numerus clausus kommt im Herbst in Karlsruhe auf den Prüfstand. Das Bundesverfassungsgericht nimmt in einer Verhandlung am 4. Oktober die Auswahl von Medizinstudenten unter die Lupe, wie heute mitgeteilt wurde.