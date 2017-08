vor 15 Stunden Mühlhausen Bundesgerichtshof befasst sich mit Vergewaltigungsurteil

Eine gemeinschaftliche Vergewaltigung im Mühlhäuser Bahnhofsviertel wird den Bundesgerichtshof in Karlsruhe beschäftigen. "Beide verurteilten Angeklagten haben Revision beantragt", bestätigte Richterin Gitta Fehr-Albrado am Montag in Mühlhausen.