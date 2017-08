24.09.2016 19:00 Karlsruhe Bürgermentor werden: Stadt Karlsruhe bietet kostenlose Ausbildung an

Eine lebenswerte Stadt sei durch Orte der Begegnung, Möglichkeiten der Teilhabe, bürgerschaftliches Engagement und ein solidarisches Miteinander geprägt. Um sich jedoch in einem Stadtteil, einem Quartier, einer Nachbarschaft heimisch zu fühlen, benötigen Menschen – in unterschiedlicher Intensität – soziale Netzwerke. Hier setzt die Ausbildung zum Bürgermentoren mit dem Schwerpunkt "Projektarbeit für Nachbarschaftsinitiativen, Quartierstreffpunkte und Bürgerzentren" an, die im Januar 2017 beginnt, informiert die Stadt in einer Pressemitteilung.