vor 12 Stunden Rheinstetten-Mörsch Brand nach Blitzeinschlag: Dachstuhl in Rheinstetten fängt Feuer

Wie die Polizei berichtet, es es am späten Donnerstagabend zu einem Einsatz in Rheinstetten in der Hans-Thoma-Straße gekommen. Nach einem Blitzschlag war der Dachstuhl eines Mehfamilienhauses in Brand geraten.