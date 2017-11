30.09.2017 19:00 Karlsruhe Botanischer Garten des KIT: Förderverein bittet um Überdenken des Plans

Nahe des Adenauerrings in der Karlsruher Oststadt liegt der Botanische Garten des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Die Erweitungspläne an dieser Stelle regen den Förderverein des Botanischen Gartens nun erneut an, einen offenen Brief an Oberbürgermeister Frank Mentrup und die Stadträte zu schreiben.