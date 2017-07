Am Donnerstagabend sorgte das Gewitter in Karlsruhe für Straßenbahn-Ausfälle in Neureut. Nach einem Blitzeinschlag in eine Oberleitung ging für rund 2,5 Stunden auf den Schienen nichts mehr. Ein betroffener Fahrgast kritisiert die mangelnde Information über Schienenersatzverkehr (SEV) und Umleitungen.

Es ist Donnerstagabend gegen 17 Uhr: Wie die Albtal Verkehrs Gesellschaft (AVG) auf Nachfrage von ka-news bestätigt, kam es zu diesem Zeitpunkt zu einem Blitzeinschlag in eine Oberleitung auf der Hardtbahnstrecke im Bereich der Haltestelle Welschneureuter Straße im Stadtteil Neureut.

"Durch diesen Blitzeinschlag wurde die Oberleitung beschädigt und musste repariert werden", so Pressesprecher Michael Krauth gegenüber ka-news. Kurz nach 20 Uhr gelang es den Verantwortlichen, die Störung zu beheben. In der Zwischenzeit lief in der Kommunikation mit den Fahrgästen aber offenbar nicht alles rund.

"Er sagte, wir müssten schauen, wie wir weiterkommen"

In einer Nachricht an die Redaktion kritisiert ein ka-Reporter das Verhalten der AVG und insbesondere ihrer Fahrer. Der Pendler war nach eigener Aussage gegen 18 Uhr an der Haltestelle Poststraße in einer Bahn der Linie S11 unterwegs, als der Fahrer kurz vor der Haltestelle Haus Bethlehem die Ansage gemacht habe, dass es eine Störung auf der Linie gebe. "Der Fahrer sagte auch, dass es keinen Schienenersatzverkehr (SEV) gibt und wir nun selbst schauen müssten, wie wir weiterkommen", ärgert sich der ka-Reporter.

Infopersonal an den Haltestellen habe er vergeblich gesucht, ebenso wie Informationen auf der Homepage des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV). Hier informiert der Verkehrsverbund unter anderem über aktuelle Störungen, Umleitungen und Ausfälle. "Hätte es schon am Europaplatz Informationen gegeben, hätte man über die Linie 3 und Buslinie 71 Neureut erreichen können. Dies sollte im Zeitalter einer neuen Leitstelle und Fahrgastinformationen nicht passieren", kritisiert der Betroffene.

SEV-Organisation kann einige Zeit dauern

Darauf angesprochen räumt AVG-Sprecher Krauth ein, dass es durchaus seine Zeit gedauert habe, bis man einen SEV habe einrichten können. "Die Störung bestand ab 17 Uhr", schildert er, "ab 19.15 Uhr konnte dann ein SEV bereitgestellt werden." Für rund zwei Stunden mussten die Fahrgäste - so wie etwa der ka-Reporter - die Weiterfahrt anderweitig organisieren. "Wir sind in solchen Situationen bemüht, so schnell wie möglich einen SEV einzurichten", betont Krauth. Allerdings müsste man erst die erforderlichen Busse organisieren und gegebenenfalls den Kontakt zu den Busunternehmern suchen.

Unabhängig von den Ansagen in den Bahnen können sich Fahrgäste aber auch online über Ausfälle informieren. Meldungen über Ausfälle oder Verspätungen würden zeitnah auf der Homepage der VBK oder der AVG veröffentlicht. Darüber hinaus landen die Informationen auch auf Facebook und im Twitter-Kanal des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV). Sowohl die AVG als auch die VBK verfügen des Weiteren über eigene Twitteraccounts.

Twitter Account AVG: https://twitter.com/avg_mbh?lang=de

Twitter Account KVV: https://twitter.com/kvv_gmbh?lang=de