16.01.2017 11:37 Karlsruhe Blinde Zerstörungswut: Trio randaliert in Karlsruher Innenstadt

Drei junge Männer im Alter von 23 bis 24 Jahren haben in der Nacht zum Montag in der Erbprinzenstraße in Karlsruhe randaliert. Bei ihrem Zug durch die Innenstadt ließen sie ihrer Zerstörungswut freien Lauf.