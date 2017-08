Bis April: Schlossgartenbahn fährt in die Winterpause

Die kalte Jahreszeit rückt langsam näher und damit auch die Winterpause der Karlsruher Schlossgartenbahn, darüber infomieren die Verkehrsbetriebe Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Die Schlossgartenbahn in Karlsruhe verabschiedet sich in die Winterpause. Am Dienstag, 1. November, verkehrt die Bahn zwischen 11 und 19 Uhr zum vorläufig letzten Mal.

Im neuen Jahr nimmt die Schlossgartenbahn ihren Betrieb wieder am Samstag, 1. April, auf.