vor 10 Stunden Karlsruhe Bienenschwund in Karlsruhe: Grüne wollen Schutz für Insekten verstärken

In einem Antrag fordert die Gemeinderatsfraktion der "Grünen", dass die bisherigen Naturschutzmaßnahmen für den Schutz von Bienen gebündelt und deutlich erweitert werden sollten. Hintergrund des Antrags sei der erschreckende Insektenverlust der letzten Jahre.

Vor allem die Anzahl und Artenvielfalt der Wild- und Honigbienen, Hummeln und Schmetterlinge, sei in den vergangenen Jahren immer weiter zurück gegangen. "Auch die Zahl der Vögel sinke seit einigen Jahren drastisch", so die Partei. Jetzt wollen die Karlsruher Grünen die Biodiversität, also Artenvielfalt, in der Fächerstadt wieder stärken.



Zum einen sollen Anreize für Bienenschutzmaßnahmen gesetzt werden. Dabei sollen private Bienenweiden in Gärten, auf Dächern, auf Balkonen und öffentlichen Flächen sowie Umweltbildungsmaßnahmen verstärkt in Kitas, Schulen und Horten gefördert werden. Außerdem schlägt die Fraktion vor, dass die Stadt die Einrichtung von artenreichen einheimischen bienenfreundlichen Blühwiesen und die Anlage von Kräuter- und Staudenbeeten auf ihren Grünflächen, darunter auch dem Stadtgarten, weiter ausbaut.



Maßnahmen zur Reduzierung bienenschädlicher Pestizide, auch auf von der Stadtverwaltung verpachteten landwirtschaftlichen Flächen, seien zum Bedauern der Grünen bislang nicht ergriffen worden. Die Stadtverwaltung begründete dies nach Angaben der Fraktion damit, dass ein Verbot bienengefährdender Pestizide nicht in die Pachtverträge für kommunale Flächen aufgenommen werden kann.



Durch die Einrichtung eines Runden Tisches sehen die Grünen große Chancen für die Klärung, ob und welche Pestizide derzeit eingesetzt werden und wie eine Umstellung auf einen ökologischen Betrieb ermöglicht werden könnte.