04.11.2017 21:28 Bewaffnet und vermummt: Unbekannte überfallen Karlsruher Einkaufsmarkt

Drei maskierte Täter überfielen am Samstag, 4. November, einen Einkaufsmarkt in der Karlsruher Ebertstraße. Wie die Polizei mitteilt, konnten die drei Männer mit mehreren tausend Euro in einem silbernen Auto fliehen.