Ein bislang unbekannter Mann verlangte von einer 16-Jährigen am Samstagabend Geld. Diese lehnt ab und wurde daraufhin mit einer zerbrochenen Flasche verletzt.

Am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr, wurde in der Eggensteiner Straße eine 16-Jährige von einem bislang unbekannten Mann verletzt. Wie die Polizei in ihrer Pressemeldung schreibt, habe der Unbekannte zunächst nach Geld gefragt. Als die Jugendliche dies ablehnte, zog der Mann eine Flasche aus der Handtasche der 16-Jährigen. Er zerschlug sie und verletzte die Frau an der linken Hand und am linken Unterarm.

"Als ein Passant in die Richtung des Geschehens lief, flüchtete der Unbekannte", so die Polizei weiter. Der Verdächtigte wird wie folgt beschrieben: Er soll zirka 1,90 Meter groß sein, einen ausländischen Akzent, einen Bart und ein arabisches Erscheinungsbild haben.

Zeugen werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721-939-5555 zu melden.