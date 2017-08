27.12.2016 15:30 Karlsruhe Betrunken und aggressiv: Jugendlicher belästigt Reisende in Karlsruhe

Ein Jugendlicher hat am Freitag zwei Karlsruher Bundespolizisten am Hauptbahnhof in Atem gehalten. Der 15-Jährige hatte im betrunkenen Zustand Passanten belästigt. Auch den Polizisten gegenüber zeigte er sich aggressiv.