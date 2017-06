Am Wochenende sind ein Auto- und ein Kleinlaster-Fahrer durch ihre Alkoholisierung im Straßenverkehr aufgefallen. Bei beiden stellte die Polizei bei der Kontrolle Alkoholwerte von rund 2,7 Promille fest.

"Mit einem ermittelten Alkoholtestwert von erheblichen 2,88 Promille, ohne Fahrerlaubnis und in einem nicht zugelassenen Pkw war am Samstagabend ein 39 Jahre alter Autofahrer in Karlsruhe-Daxlanden unterwegs", berichtet die Polizei am Montag. Der Fahrer war gegen 21.40 Uhr einer Streife der Autobahnpolizei aufgefallen, weil am Kennzeichen des Autos kein Zulassungsstempel und Prüfplakette angebracht waren. Dem Mann wurde später noch eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Alkohol am Steuer, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kraftfahrzeugsteuergesetz verantworten.

Einen Tag später war ein 38-jähriger Kleinlastwagen-Fahrer mit rund 2,7 Promille auf der A5 unterwegs gewesen. Ein anderer Autofahrerfahrer meldete der Polizei, dass der Mann ihn auf dem linken Fahrstreifen mit seinem Fahrzeug gegen die Leitplanke drücken wollte. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Autobahnpolizei stellte sich die massive Alkoholisierung des 38-Jährigen heraus. Er wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.