Bessere Anbindung in die Pfalz: AVG passt ihren Fahrplan an

Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) kann ihren Fahrgästen ab dem großen Fahrplanwechsel am Sonntag, 11. Dezember, verbesserte Stadtbahnverbindungen zwischen Karlsruhe und der Pfalz sowie optimierte Anschlussmöglichkeiten in Germersheim anbieten.

Zum Fahrplanwechsel drehen die AVG an einigen kleinen Stellschrauben im Bahnverkehr in die Pfalz. Anfang November hatte der Fahrgastverband ProBahn den Vorschlag ins Gespräch gebracht, dass ein verbesserter Bahnverkehr eine zweite Rheinbrücke überflüssig machen könnte.

Um für die Fahrgäste die Umsteigesituation von der S3/S4 auf die S51/S52 im Germersheimer Bahnhof zu verbessern, werden ab dem 11. Dezember insgesamt 14 neue bahnsteiggleiche Anschlüsse geschaffen, verspricht die Verkehrs-Gesellschaft in einer Pressemeldung. Mit dem Begriff bahnsteiggleich ist gemeint, dass die Fahrgäste für ihren Umstieg nur einen sehr kurzen Weg am selben Bahnsteig haben. Bisher war der Weg, den es im Zuge eines Umstiegs zurückzulegen galt, im Einzelfall deutlich länger.

Diese Optimierung wurde dadurch ermöglicht, dass die AVG-Stadtbahnen künftig von einem anderen Gleis als bisher abfahren. Insgesamt ergibt sich für die Fahrgäste durch die Neuregelung ein Zeit- und Komfortgewinn, so die AVG weiter. Zudem kann durch die Neuregelung eine verbesserte Anschlusserreichung erzielt werden.

Abfahrtszeiten werden teilweise angepasst

Die S-Bahnen der Linien S3/S4 in Richtung Speyer warten ab dem Fahrplanwechsel im Verspätungsfall im Bahnhof Germersheim bis zu zwei Minuten auf die Stadtbahnen der Linien S51/S52. In Gegenrichtung in Fahrtrichtung Wörth wartet die S51/S52 bereits heute bis zu drei Minuten auf die S3/S4. Diese Regelung wird beibehalten. Sämtliche Neuregelungen sind auf Initiative der AVG zustande gekommen.

Durch einen optimierten Fahrtverlauf der Linie S52 in den Abendstunden kann die AVG ihren Fahrgästen künftig schnellere Verbindungen ohne Umstieg zwischen der Karlsruher Innenstadt und Germersheim anbieten. Die Bahnen der Linie S52 mit Abfahrtszeit um 20.56 Uhr und 21.56 Uhr vom Europaplatz werden um circa 15 beziehungsweise 25 Minuten beschleunigt, da ein bislang benötigter Aufenthalt im Bahnhof Wörth entfällt.

Eine S52 wird zu einer S51

Die Stadtbahn der S52 mit der Zugnummer 85715 (bisher eine S51), die montags bis freitags jeweils um 6.55 Uhr in Germersheim abfährt, verkehrt ab dem Fahrplanwechsel auf einer neuen Route über die Haltestellen Karlsruhe Siemens (als Eilzug ab Wörth Bahnhof), Karlsruhe Entenfang und Karlsruhe Europaplatz bis zum Karlsruher Albtalbahnhof. Diese Änderung ermöglicht eine umsteigefreie Verbindung aus der Pfalz in die westliche Karlsruher Innenstadt. Zudem wird die Reisezeit aus der Pfalz zum Karlsruher Europaplatz nun um 12 Minuten verkürzt. Die neue Ankunftszeit ist 7.53 Uhr.

Reisende mit dem Ziel Karlsruhe Hauptbahnhof können am Bahnhof Wörth in den Regionalexpress 12007, der vom selben Bahnsteig abfährt, umsteigen und erreichen den Hauptbahnhof mit einer geringen Reisezeitverlängerung. Sämtliche Anschlüsse im Karlsruher Hauptbahnhof (unter anderem der Fernverkehrsknoten zur Stunde 8) werden weiterhin erreicht. Die S51 mit der Zugnummer 84825 mit Abfahrt um 16.50 Uhr ab dem Bahnhof Germersheim verkehrt im Gegenzug über Karlsruhe West.