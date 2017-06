Am Karlsruher Rheinhafen findet von Freitag, 23. Juni, bis Sonntag, 25. Juni, das alljährliche HafenKulturFest statt. Für die Besucher bieten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) zusätzliche Fahrten auf der Trambahnlinie 5 an.

Der Fahrweg der taktverdichtenden Bahnen verläuft an diesen drei Tagen vom Rheinhafen über den Entenfang (Haltestellen Lameystraße und Am Entenfang), zur Yorckstraße, dem Europaplatz (Kaiserstraße und Karlstraße) und weiter über die Mathystraße (in der Mathystraße) zum Weinbrennerplatz (Gartenstraße) und zum Kühler Krug. Von dort geht es zurück zum Entenfang (vor dem Hochhaus und Lameystraße) und zum Rheinhafen.

"Damit am Entenfang auch in Fahrtrichtung Innenstadt ein barrierefreier Ausstieg möglich ist, halten diese zusätzlichen Züge ausnahmsweise an beiden Haltestellen", heißt es in einer Pressemitteilung der VBK.

Am Freitag und Samstag fahren die zusätzlichen Bahnen zum HafenKulturFest von der Haltestelle Rheinhafen bis 23.07 Uhr alle zehn Minuten ab, von 23.16 Uhr bis Samstagmorgen, 1.12 Uhr dann im 15-Minuten-Takt. Am Sonntag fahren die Bahnen zwischen 11.07 Uhr und 19.07 Uhr im 10-Minuten-Takt.